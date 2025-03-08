Ереван, 8 марта, 2025, 16:10 — ИА Регнум. В Армении произошло землетрясение магнитудой 6–7 на севере страны, в 6 км от города Спитак Лорийской области. Об этом 8 марта сообщила спасательная служба МВД Армении.

Global Look Press

По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 09:26 (08:26 мск). Эпицентр находился на глубине около 10 километров.

МВД Армении уточнило, что землетрясение силой 4–6 баллов ощутили жители Лорийской, Ширакской и Тавушской областей, а толчки силой 2-4 балла зарегистрировали в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях. Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

В северо-западной части Армении возле границ с Грузией и Турцией в ночь на 5 июля произошло землетрясение магнитудой 2,4. Эпицентр находился в 11 км восточней села Ашоцк Ширакской области.

Мощное землетрясение в Армении произошло 7 декабря 1988 года. Его эпицентр находился в городе Спитаке. Там сила подземных толчков достигала десяти баллов по 12-балльной шкале. По официальным данным, тогда погибли 25 тыс. человек, 140 тыс. стали инвалидами, а 514 тыс. человек остались без жилья. По случаю годовщины трагедии 7 декабря 2024 года президент Армении Армен Саркисян почтил память жертв этого происшествия.