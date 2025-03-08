Киев, 8 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Критика празднования «советского» 8 Марта на Украине резко сократилась после решения США уменьшить присутствие Агентства по международному развитию (USAID) на территории страны. На это указал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Zuma/TASS

В Telegram-канале он сделал репост сообщения другого парламентария Рады Марьяны Безуглой, написавшей, что не отмечает 8 Марта.

«За что люблю Марьяну, что она без грантов держит оборону. По сути, единственная, кто остался. Все остальные молчат. Вот что делает остановка USAID», — прокомментировал он заявление Безуглой.

Гончаренко предположил, что без американского финансирования перестали поступать указания о запрете на определенные праздники. Украина начала возвращаться к реальности, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2023 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина предложила переименовать праздник 8 Марта в Международный день защиты прав женщин. Так она отреагировала на результаты проведенного в стране опроса, в ходе которого граждане высказались против отмены выходного в этот день.

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о приостановке иностранной помощи. Он заявил, что эти средства направляли на цели, которые не соответствовали американским интересам, а также на дестабилизацию по всему миру.

После этого ряд СМИ на Украине призвали читателей оказать им финансовую помощь из-за остановки грантовых программ США. В Bihus признались, что основным их спонсором было USAID.

Журнал Forbes сообщил, что USAID находилось на первом месте среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. В 2023 году деятельность ведомства на 64% была оплачена за счёт грантов американского ведомства.