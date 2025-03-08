Санкт-Петербург, 8 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Средства ПВО российской армии 8 марта отразили атаку украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

MOD Russia/Global Look Press

«Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия», — написал он в Telegram-канале.

Дрозденко отметил, что в ходе атаки украинских БПЛА никто не погиб. Обломки дронов повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров, оперативные службы ликвидируют последствия.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации российскими средствами ПВО в ночь на 8 марта 31 БПЛА украинской армии. 26 дронов сбили над Краснодарским краем, три — над Брянской областью и по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

До этого над Ленинградской областью средства ПВО сбили украинский дрон 6 февраля. В ночь на 4 января над территорией региона обезвредили четыре вражеских беспилотника.