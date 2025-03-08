Химки, Московская область, 8 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Четыре человека, двое из которых дети, провалились под лед в Химках Московской области. Об этом 8 марта рассказал Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Известно, что они вышли на лед на городском пляже. Из-за плюсовой температуры лед недалеко от берега стал тонким и не выдержал, в итоге люди провалились в воду. К месту происшествия направляются экстренные службы, в том числе спасательный катер.

3 декабря двое мужчин провалились под лед на востоке Москвы, одного из них успели спасти. Мужчины ушли под воду на середине Кошачьего пруда, который находится в районе пересечения Свободного и Федеративного проспектов.