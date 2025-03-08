Вашингтон, 8 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп преподнес России подарок, отвернувшись от Европы. Такое мнение 8 марта озвучила газета The New York Times.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

В статье уточняется, что еще Советский Союз в течение долгого времени пытался отделить США от Европы.

«Теперь президент Трамп за несколько недель преподнес Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после нее», — говорится в публикации.

В материале Соединенные Штаты назвали опорой, вокруг которой строился мир. Но теперь Вашингтон изменил альянс.

«Европа, брошенная на произвол судьбы, находится в шоке», — написал автор.

По мнению издания, Европа встревожена из-за того, что сейчас ей придется самой решать колоссальную задачу перевооружения.

«Сейчас есть Европа, есть Россия, есть Китай и есть Соединенные Штаты. Запад как идея был выхолощен», — сказано в материале.

Ранее, 27 февраля, NYT писала, что желание Трампа разрешить украинский конфликт и сократить свои обязательства перед европейскими союзниками обернется «гибелью и разрушением» Европы. Эксперты уточнили, что новая американская администрация воспринимает Евросоюз как конкурента и как экономическую и идеологическую угрозу.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, не вкладывающие достаточно средств в свою оборону. По его словам, некоторые из таких стран почти не имеют армий, так как в последние несколько лет не тратили средств на оборонные нужды.

Ранее в этот же день глава Белого дома указал на то, что гарантии безопасности Украине должны предоставить страны ЕС, а не США, так как именно Евросоюз граничит с Украиной. Трамп добавил, что две главные цели Вашингтона в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные в нее средства.

6 марта Трамп заявил, что страна не будет защищать государства НАТО, которые не вносят справедливый вклад в финансирование обороны. Он также выразил сомнение касаемо того, что страны — члены альянса придут на помощь для защиты США.