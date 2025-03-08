Ольхонский район, Иркутская область, 8 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Спасатели вытащили уходившую под лед Байкала машину, а вместе с ней и собаку, оказавшуюся в ловушке. Об этом 8 марта сообщает МЧС России.

МЧС России

Отмечается, что случившееся произошло в 200 м от берега в Ольхонском районе. Водитель и пассажир авто смогли выбраться самостоятельного, однако четвероногого друга вытащить никак не получалось. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды белый кроссовер.

«К счастью, животное не пострадало», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа прошлого года в Чечне спасатели вытащили из пламени котенка, который спрятался внутри дерева.

Пожарные услышали мяуканье, вытащили животное из пламени, а затем охладили малыша водой. Помощь ветеринаров ему не понадобилась. Сотрудники пожарной службы забрали детёныша к себе в часть.