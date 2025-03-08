Белград, 8 марта, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Киевский режим притесняет и нарушает права сербского меньшинства. Об этом 8 марта заявил председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич.

Какдр из видео Драган Станоевич

«Прав национальных меньшинств на Украине просто не существует. Я сам являюсь ярким примером, так как был главой сербской диаспоры на Украине многие годы и создал там национальную организацию сербов. А в 2016 году СБУ начала процедуру и через суд… запретила существование национальной организации сербов на Украине», — рассказал он в бесед с «РИА Новости».

Отмечается, что в Сербии существует украинская диаспора и организации, которые имеют право на свой язык, школы, образование и СМИ, что контрастирует с ситуацией на Украине.

«Живя там (на Украине. — Прим. ред.), я очень много общался с местными венграми, словаками, русинами и другими. И они в тех же самых условиях, как и мы. Притом мы являлись экзотической диаспорой… а они, более крупные диаспоры, точно так же угнетаются и не имеют прав», — добавил Станоевич.

8 марта в Белграде открылась международная конференция «Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин» с участием европарламентариев и депутатов из стран союза. По словам сербского парламентера, участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Станоевич уточнил, что мирные переговоры по Украине должны начаться как можно скорее, а эта конференция позволит создать аргументацию, необходимую Евросоюзу для поддержки мирного процесса.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что отправка европейских миротворцев на Украину невозможна без согласия России. Такой шаг будет означать, что Европа пытается навязать свое военное присутствие Москве и Киеву, добавил он.

Днем ранее он также отмечал, что Белград может стать местом для проведения переговоров между Россией и США по украинскому кризису. Он отметил, что столица Сербии является прекрасным местом и придерживается нейтральных позиций.

Кроме того, Венгрия также выступала против угнетения прав своих нацменьшинств киевским режимом. 15 февраля страна заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, так как Киев не представил план по защите венгерских меньшинств. В прошлом году глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.