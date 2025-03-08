Брюссель, 8 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО из Европы производят слишком мало вооружений. Об этом 8 марта заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

Global Look Press

По словам Рютте, наращивание оборонных бюджетов правительствами европейских стран должно стать первым шагом в обеспечении безопасности региона, а подрядчики должны сыграть в этом свою роль, увеличив объем производства вооружений.

«Нам также необходимо быстро нарастить наше оборонное производство. Это включает в себя боеприпасы, корабли, танки, самолеты, а также спутники и беспилотники. Слишком долго мы производили [их] слишком мало», — заявил он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, его слова привело агентство Bloomberg.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран Евросоюза 6 марта согласовали предложенный Еврокомиссией план милитаризации Европы (ReArm EU) на сумму 800 млрд евро. Средства для финансирования плана предлагается выделять в течение четырёх лет.

Bloomberg 7 марта написало, что армии стран ЕС в случае гипотетического вооруженного конфликта без поддержки со стороны США смогут продержаться в течение только нескольких недель. По словам автора публикации, европейские страны также зависят от американских разведданных и логистики.

Позднее в этот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что безопасность Европы невозможно обеспечить без учета позиции России, которая должна участвовать в дискуссиях со странами ЕС на эту тему. Он подчеркнул, что создание новой архитектуры безопасности в Европе не удастся без российской стороны.

Президент РФ Владимир Путин еще в июне 2024 года назвал абсолютным бредом заявления о якобы готовящихся планах нападения России на Европу. Он отмечал, что западные политики раздувают антироссийскую истерию для оправдания наращивания военных расходов и развязывания гонки вооружений.