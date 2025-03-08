Москва, 8 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России ликвидировали четыре беспилотника украинских формирований в небе над Воронежской областью. Об этом 8 марта сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что беспилотники противника были ликвидированы в период с 13:30 до 14:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта стало известно, что российские средства ПВО за сутки уничтожили пять бомб JDAM и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинской армии. Также было уничтожено 178 дронов противника.

В ночь на 8 марта силы ПВО Вооруженных сил России уничтожили 31 дрон украинских войск над несколькими российскими регионами. Из этого числа 26 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, три дрона — в Брянской области и по одному в Ленинградской и Ярославской областях.