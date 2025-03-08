После новостей о госпитализации Петросяна вышло его поздравление с 8 Марта
Москва, 8 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. На странице юмориста Евгения Петросяна в Instagram (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 марта опубликовано видеопоздравление женщин с Международным женским днем.
В своем видеообращении Петросян отметил, что 8 Марта символизирует любовь мужчин к женщинам.
«Их отношение должно быть самым нежным. Вот в чем секрет этого праздника», — отметил Петросян.
Он пошутил, что том, что есть женщины, из-за которых хочется напиться.
«А есть женщины, за которых хочется выпить. Я пью за вас! С праздником!» — завершил своем поздравление Петросян.
Видео репостнула на своей странице жена Петросяна.
Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «112» 8 марта, ссылаясь на источник, сообщил, что Петросян попал в Боткинскую больницу. По данным канала, у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его госпитализировали в реанимацию. В больнице 79-летнему артисту попытаются остановить кровотечение и проводят противошоковую терапию. Как сообщил источник, Петросяна будут оперировать.