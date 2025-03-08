Москва, 8 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. На странице юмориста Евгения Петросяна в Instagram (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 марта опубликовано видеопоздравление женщин с Международным женским днем.

Кадр из видео

В своем видеообращении Петросян отметил, что 8 Марта символизирует любовь мужчин к женщинам.

«Их отношение должно быть самым нежным. Вот в чем секрет этого праздника», — отметил Петросян.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952010" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На фоне новостей о госпитализации Евгения Петросяна на странице артиста вышло видео с его поздравлением

Он пошутил, что том, что есть женщины, из-за которых хочется напиться.

«А есть женщины, за которых хочется выпить. Я пью за вас! С праздником!» — завершил своем поздравление Петросян.

Видео репостнула на своей странице жена Петросяна.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «112» 8 марта, ссылаясь на источник, сообщил, что Петросян попал в Боткинскую больницу. По данным канала, у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его госпитализировали в реанимацию. В больнице 79-летнему артисту попытаются остановить кровотечение и проводят противошоковую терапию. Как сообщил источник, Петросяна будут оперировать.