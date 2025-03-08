Баку, 8 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Представляющая Узбекистан 49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка мира, который проходит в Баку.

Алексей Филиппов/РИА Новости Оксана Чусовитина

Чусовитина показала результат 13,516 балла. Второе и третье места заняли словенские спортсменки — 30-летняя Тея Белак (13,366) и 31-летняя Тьяса Кисселеф (13,283).

Чусовитина принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В 1992 году в Барселоне она взяла золото в командных соревнованиях, а на пекинской Олимпиаде 2008 года выиграла серебро в опорном прыжке. Также она является трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной победительницей Азиатских игр.

Как передавало ИА Регнум, после Олимпиады-2020 в Токио Чусовитина заявила о завершении карьеры, однако в октябре 2021 года решила возобновить выступления.