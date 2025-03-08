Санкт-Петербург, 8 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Умер советский и российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР Геннадий Банщиков. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

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«7 марта 2025 года на 82-м году жизни, после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков — выдающийся российский композитор», — говорится в некрологе.

Союз композиторов выразил соболезнования родным и близким усопших. Информацию о дате и месте прощания сообщат позже.

Банщиков родился 9 ноября 1943 года. Он написал ряд крупных музыкальных сочинений, в том числе музыку к шести операм, пяти балетам, кантаты «Зодчие» и «Памяти Гарсиа Лорки», четыре виолончельных концерта.

Композитор также сочинял музыку для 14 художественных фильмов. Кроме того, он преподавал в Ленинградской консерватории. Банщиков — автор учебника «Законы функциональной инструментовки».