Москва, 8 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Блогера Александру Митрошину доставили в Москву. Она принимает участие в следственных действиях по возбужденному в отношении неё уголовному делу. Об этом 8 марта сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве.

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«Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители уже начали проводить с ней следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 марта Митрошину задержали в Краснодарском крае. Уголовное дело в отношении нее возбудили по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере. По версии следователей, блогер уклонением от налогов приобрела свыше 127 млн рублей и для создания видимости правомерного владения и распоряжения этими средствами легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Позднее в МВД России рассказали, что Митрошина скрывалась от органов следствия, и ее объявляли в розыск, а затем задержали в аэропорту Сочи. Блогеру 29 лет, и она является автором курса по продвижению в соцсетях, называя себя «Матерь бложья».