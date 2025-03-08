Владивосток, 8 марта, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли, еще пятеро человек пострадали в результате пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморском крае. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Вечером 8 марта произошло возгорание двухэтажного дома по ул. Бадыгина в селе Воздвиженка. В результате пожара погибли двое мужчин 1954 и 1973 годов рождения. Кроме того, оказана первая медицинская помощь трем женщинам и девочке 2017 года рождения. С места происшествия госпитализирована 12-летняя девочка с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание вводного кабеля. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на площади примерно 200 кв. м. Правоохранители занимаются установлением причин происшествия. Следствие находится на контроле в надзорном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля при пожаре в частном доме в городе Котовске в Тамбовской области три человека погибли и еще двое пострадали. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на площади 40 кв. м.