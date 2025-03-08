Будапешт, 8 марта, 2025, 19:23 — ИА Регнум. В то время, когда появился шанс добиться урегулирования конфликта на Украине, Польша и руководство Евросоюза пытаются сорвать мирные переговоры. Об этом 8 марта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Global Look Press

«Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры. Именно такая позиция приводит к изоляции Европейского союза», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Сийярто, подавляющее число стран в мире хотят урегулирования украинского кризиса, а большинство стран ЕС в то же время мешают этому и хотят, чтобы конфликт продолжался.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что Венгрия заблокировала новое решение по оказанию помощи Украине. По ее словам, в Брюсселе выдвинули инициативу о создании коалиции большинства, в которой одна страна на сможет помешать решению остальных государств.

Также 6 марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не откладывать начало милитаризации Европы. Он обвинил Россию в начале «гонки вооружений», призвал ЕС вступить в нее и победить.

7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в сознательной эскалации конфликта на Украине. Она отметила, что ЕС из успешного экономического проекта превращается в милитаризированное объединение с навязчивой идеей нанести России стратегическое поражение.