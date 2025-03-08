Вашингтон, 8 марта, 2025, 13:47 — ИА Регнум. В США началось предварительное антимонопольное расследование на фоне скачка цен на яйца. Об этом 8 марта заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском минюсте.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Расследование, которое проводится гражданскими антимонопольными органами департамента, сосредоточено на выяснении того, вступали ли компании, включая Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc. (крупнейшие производители яиц в США. — Прим. ред.), в сговор с целью повышения цен или ограничения поставок», — говорится в материале.

Отмечается, что на 28 февраля, согласно данным министерства сельского хозяйства, дюжина крупных яиц на Среднем Западе стоила в среднем $8,41, что является рекордно высокой ценой, и превысила на 200% цены годом ранее.

Как передавало ИА Регнум, 14 января телеканал CNN заявил, что в США начался острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1. Уточняется, что только за ноябрь и декабрь от болезни погибло свыше 17 млн несушек. По мнению телеканала, причиной распространения гриппа могли стать ураганы, так как из-за них изменился маршрут миграции диких птиц. Таким образом они пролетали над фермами по нескольку раз и распространяли вирус.

В результате эпидемии объемы производства куриных яиц значительно снизились, а цены подскочили. CNN подчеркнуло, что с ноября по декабрь цена на десяток яиц выросла на 25% — до $4,33.