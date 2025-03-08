Гуанчжоу, Китай, 8 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель XPeng приступил к строительству первого в мире крупномасштабного завода по производству летающих автомобилей в провинции Гуанчжоу на юге страны. Об этом 8 марта заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн.

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«Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году», — передало его слова агентство Xinhua.

Планируется, что на первой фазе производства на заводе площадью 10 тыс. га будут изготавливать летающий модуль для автомобиля Land Aircraft Carrier (LAC). В год предприятие сможет выпускать около 10 тыс. таких модулей.

Автопроизводитель представит LAC на авиасалоне Airshow China в Чжухае, который пройдет с 12 по 17 ноября. По планам компании, там летающий модуль совершит свой первый полет перед публикой.

В сентябре 2022 года компания Xpeng представила усовершенствованную систему поддержки водителя Xpilot, позволяющую автомобилям автоматически перемещаться в городских условиях. Xpeng стала первой из китайских компаний, запустившей систему поддержки водителя. Система поддержки водителя Xpeng функционально является полным аналогом соответствующей системы американской компании Tesla.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября американский бизнесмен, основатель компании Tesla и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск высказал мнение, что в будущем транспорт станет полностью электрическим, а двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю.