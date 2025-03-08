Москва, 8 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 8 марта сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесено поражение цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах», — добавили в министерстве.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 дронов самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта ВС России нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также была поражена инфраструктура аэродромов, склады хранения дронов ВСУ и пункты их управления, склады ракетно-артиллерийского вооружения.

Днем ранее российские военные ударили по одной из снабжающих украинскую армию нефтебаз и месту базирования катеров. Также удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, места производства и управления дронов.