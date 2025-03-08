Москва, 8 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Хакеры в преддверии 8 марта проявляли повышенный интерес к интернет-магазинам косметики. Об этом сообщил глава направлений WAF и Anti-DDoS группы компаний «Солар» Алексей Пашков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Уже 1 марта количество сканирований в сутки выросло в два раза в сравнении со средним значением в феврале 2025 года, а к 7 марта их число увеличилось уже в девять раз в сравнении с тем же показателем», — процитировало Пашкова «РИА Новости».

Он пояснил, что хакеры активно ищут уязвимости, планируя совершить атаку на магазины и лишить бизнес прибыли, а граждан — подарков.

Кроме того, эксперты обращают внимание на увеличение количества SQL-инъекций (внедрений кода) в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики. С их помощью хакеры получают несанкционированный доступ к базам данных организации. Зафиксирован 18-кратный рост количества внедрений SQL-кода по сравнению со средним ежедневным количеством в феврале.

Также «Солар» сообщил о троекратном росте кибератак с использованием уязвимости, которая возникает при открытии локальных файлов на сервере в своем коде без достаточной проверки или аутентификации. Хакеры в результате получают доступ к локальным файлам на веб-сервере и, следовательно, к личным данным, например к паролям.

Ранее Пашков пояснял, что злоумышленники наращивают количество кибератак на онлайн-магазины именно в праздники, чтобы привести интернет-сайт к сбоям.

Как сообщало ИА Регнум, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев рассказал, в преддверии 8 Марта мошенники создают фейковые интернет-магазины с подарками по заниженным ценам. Когда человек вносит предоплату, связь с магазином обрывается. Кроме того, активно используется схема срочной доставки подарков — с аналогичным результатом.

Президент России Владимир Путин 5 марта заявил, что в 2024 году ущерб от киберпреступлений в России превысил 200 млрд рублей. Масштабы, которые приобрело интернет-мошенничество в России, глава государства назвал недопустимыми.