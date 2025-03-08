Москва, 8 марта, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России за сутки ликвидировали пять бомб JDAM, один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 178 дронов украинских формирований. Об этом 8 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что с начала спецоперации украинская армия лишилась 656 самолетов, 283 вертолетов, 45 649 дронов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 083 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 32 595 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 марта силы ПВО армии России перехватили и уничтожили 31 дрон украинских войск. Из этого числа 26 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы над Краснодарским краем, три дрона — в Брянской области и по одному — в небе над Ленинградской и Ярославской областями.

Позднее в этот же день стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на нефтеперерабатывающее предприятие в Киришском районе Ленобласти. Уточнялось, что из-за падения обломков дрона была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.