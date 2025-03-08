Москва, 8 марта, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Народный артист России, эстрадный певец Стас Михайлов в честь Международного женского дня выступил в московском аэропорту Шереметьево.

Вадим Тараканов/ТАСС Стас Михайлов

«Поздравление получилось необычным. Когда я начинал свой путь, еще ребенком, я пел на улице, пел в подъездах и смотрел, как к этому относятся люди. Мне интересна реакция людей. Она живая, неподдельная. Когда человек запрограммирован — это одно, а когда он идет по залу аэропорта и внезапно видит: «О, Михайлов поет!» — это по-настоящему, это прикольно», — заявил он во время выступления.

Перед праздничным концертом певец обратился к сотрудницам аэропорта и стюардессам, вручив им цветы и отметив, что считает этот праздник очень теплым и светлым. Михайлов также пожелал, чтобы 8 Марта стало отправной точкой для того, чтобы у женщин целый год горели глаза.

Выступление певца посетили десятки зрителей, в ходе него Михайлов исполнил свои главные хиты — «Всё для тебя», «Там», «Королева вдохновения», «Без тебя» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он подчеркнул, что в России традиционно особое, очень теплое и искреннее отношение к этому замечательному празднику.

Ранее в этот же день российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции также поздравили женщин с 8 марта. Они пожелали представительницам прекрасного пола счастья и поблагодарили их за любовь и поддержку.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин позднее 8 марта также поздравил жительниц России с Международным женским днем. Глава правительства уточнил, что благодаря женщинам мир становится лучше.