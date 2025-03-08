Брюссель, 8 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Франция и Германия оказались на грани конфликта из-за планов перевооружения Евросоюза. Об этом 8 марта написало издание Financial Times.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Объединение намерено потратить на оборонную промышленность 150 млрд евро. Средства планируется занять, однако спорным оказался вопрос о привлечении европейских стран, не входящих в ЕС.

Издание пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил допустить участие государств, тесно сотрудничающих с ЕС. В пример он привел Великобританию, Норвегию, Швейцарию, Турцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, настоял на приоритете закупки вооружений у стран — членов блока. Отмечается, что позиция главы государства продиктована фактом того, военно-промышленный комплекс Франции считается крупнейшим в Евросоюзе, с производством полного цикла по всем основным вооружениям. Авторы сделали вывод, что Париж планирует заполучить основную часть средств.

Дипломаты из Брюсселя обеспокоены тем, что инициатива по перевооружению может оказаться заморожена. Подобный прецедент уже был, когда Франция потребовала ввести ряд ограничений на военную продукцию из третьих стран. Еврокомиссия планирует подготовить окончательное предложение в течение 10 дней с учетом позиции ключевых стран.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран ЕС на саммите 6 марта согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и был предложен Еврокомиссией. Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет. При этом участники встречи не одобрили предложение предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону. Наряду с этим на саммите было объявлено решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.

Единственной страной, не поддержавшей план по милитаризации Европы, оказалась Венгрия. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Российский власти отмечали, что РФ не представляет угрозу Европе и НАТО. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.