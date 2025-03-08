Аргун, Чечня, 8 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в чеченском городе Аргун. Об этом 8 марта сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — отметил источник.

Уточняется, ЧП произошло в магазине строительных товаров. Пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Белореченске Краснодарского края пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. Один из пострадавших получил сильные ожоги.

По предварительной информации, в доме на четвертом этаже произошла детонация баллонного газа. В результате обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. Всего пострадало восемь квартир.

Из пострадавшего дома эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В пункте временного размещения находятся 25 человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).