Одесса, Украина, 8 марта, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Объект энергетической инфраструктуры на территории Одесской области получил повреждения в результате взрывов. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

По утверждению ДТЭК, это седьмой раз за последние три недели, когда объект энергетической инфраструктуры в Одесской области получает повреждения.

В ночь на 8 марта в нескольких украинских регионах, в том числе в Одесской области, объявляли воздушную тревогу. Позднее в соцсетях появились сообщения о нескольких взрывах в Одессе.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил о массированной ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру. Он уточнил, что в результате этого ситуация в энергосистеме Украины может измениться.

ДТЭК 6 марта заявил о повреждении энергетический инфраструктуры в Одесской области в результате взрывов. Какие именно объекты были повреждены не уточнялось.