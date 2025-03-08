Москва, 8 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова самым талантливым хоккеистом последнего десятилетия, отметив, что с ним хотят играть все. Слова Фетисова 8 марта приводит газета «Советский спорт».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Все его личностные показатели не в ущерб команде, а, наоборот, в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — заявил Фетисов.

Российский спортсмен в этом сезоне набрал 92 очка (28+64) в 59 матчах сезона. Он занимает третьей место в бомбардирской гонке, уступая Леону Драйзайтелю (94) и Нейтану Маккиннону (98).

Кучерову 31 год. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021), дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ, признавался самым ценным игроком плей-офф и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.

В апреле прошлого года ИА Регнум передавало, что Никита Кучеров стал первым в истории российским хоккеистом, кому удалось набрать 140 очков за сезон НХЛ.

2 января Кучеров вошел в топ-25 хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Он оказался на седьмой позиции. На строчку ниже расположился Павел Дацюк, а игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин стал 19-м.