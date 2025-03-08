Душанбе, 8 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Задержанный в США Мохаммад Шарифулла, обвиняемый в организации взрыва в аэропорту Кабула и подготовке террористов для атаки на «Крокус», не является гражданином Таджикистана. Об этом стало известно 8 марта.

FBI

«Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мохаммад Шарифулла не гражданин Таджикистана, а гражданин Афганистана», — сообщил источник в спецслужбах Таджикистана в беседе с «РИА Новости».

Согласно данным спецслужб Таджикистана, именно Пакистан выдал обвиняемого по запросу США, а в Таджикистане он не проходит ни по одному уголовному делу.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон ранее отмечал, что Шарифулла участвовал в организации теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года, когда погибли 13 военных США и порядка 160 мирных жителей. 5 марта минюст США заявил, что мужчина признался на допросе, как от имени ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) делился инструкциями с исламистами, готовившими нападение на «Крокус».

22 марта 2024 года произошел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл». Террористы открыли огонь по людям из автоматов и устроили в здании пожар. В результате нападения 144 человека погибли, еще 551 — пострадал.

22 февраля уголовное дело в отношении 19 фигурантов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выделили в отдельное производство. Отмечалось, что следствие соединило 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц, как исполнители теракта, так и пособники. По делу назначили более 1,3 тыс. различных судебных экспертиз. Срок следствия также был увеличен до 22 мая 2025 года.