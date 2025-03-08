Москва, 8 марта, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Шесть регионов России в эти выходные, согласно прогнозу, столкнутся с непогодой, в них ожидаются метель и сильный ветер. Об этом 8 марта предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В Башкортостане в субботу ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица, в Удмуртии в субботу и воскресенье — сильный снег, метель, ветер 14–19 м/с, на дорогах накат и гололедица», — сообщил он.

Синоптик также рассказал, что 8 марта снегопады пройдут в Мурманской и Архангельской областях, а также в Пермском крае. Сильный ветер, скорость которого будет превышать 20 м/с, ожидается в Республике Алтай и Новороссийске, заявил Вильфанд ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшие пять дней в Москве ожидается теплая погода, среднесуточная температура воздуха будет составлять от +4 до +7°С. Это больше климатической нормы на 6–9°С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 7 марта сообщил, что снег в столице полностью растаял. По данным синоптика, в связи с рекордным теплом линия сугробов сдвинулась на 230–280 км восточнее Москвы. При этом снежный покров сохранился в районах, которые находятся южней: в Краснодарском крае, на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа.