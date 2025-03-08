Киев, 8 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разыскивают минимум 10 украинских артистов, которые выехали с Украины и не вернулись. Об этом 8 марта написал Telegram-канал SHOT.

Максим Блинов/РИА Новости Певец, актер Иван Дорн

Издание уточнило, что в списке разыскиваемых украинских граждан — Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik и участники отбора на Евровидение Александр и Илья Беляковы из группы MBreeze, а также певец Василий Демчук.

В посте сказано, что в 2024 году музыканты получили у министерства культуры Украины разрешение покинуть страну для выступления на благотворительном концерте в поддержку ВСУ, однако обратно они не вернулись. При этом выезжали украинские звезды, по данным SHOT, в сопровождении представителей властей, которых в итоге подкупали или обманывали.

5 марта музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин рассказал, что участвовавшие в национальном отборе Украины на Евровидение братья Беляковы и певец Демчук воспользовались возможностью выехать за границу и не вернулись в страну. Он просмотрел страницы Беляковых в соцсетях. Сначала по постам было видно, что музыканты находятся на Украине. Потом они сообщают о благотворительном концерте за границей, после чего все публикации сделаны так, чтобы не было непонятно, в какой они стране.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта министерство культуры Украины приостановило выдачу артистам и журналистам рекомендаций для погранслужбы на выезд из страны. Причиной стало то, что уже 500 человек не вернулись из зарубежных поездок. В результате против чиновников, подписавших разрешения, возбудили уголовные дела. После этого, 6 марта, украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, пожаловался, что его с музыкальной группой не выпустили из страны на зарубежные гастроли.

На Украине из-за нехватки личного состава в армии продолжается отлов мужчин, которые скрываются от призыва. В декабре стало известно, что военкомы придумали новую схему, при которой хватают украинцев, выходящих из такси. Предположительно, военным помогают таксисты, сообщая о потенциальном кандидате на фронт.