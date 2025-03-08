Москва, 8 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов рассказал, что в юношестве участвовал в грабежах и разбойных нападениях.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Александр Панов

«Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. И грабили. А что делать? Всякое было. И по голове кому-то могли засадить», — заявил Панов в интервью Дарье Исаевой.

Он добавил, что мог попасть за решетку после того, как вместе с друзьями избил и ограбил мужчину.

«А это оказался тот, кто работал на заводе вместе с отцом нашего друга. Это нас спасло — он не предъявил претензии, забрал заявление. А так нам грозило от восьми лет за разбой», — отметил экс-футболист.

Всего за карьеру Панов сыграл 337 матчей, в которых забил 106 голов. За сборную России нападающий провёл 17 раз, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года бывшего футболиста московского «Спартака» и подмосковных «Химок» Камалутдина Ахмедова задержали в Москве за пьяный дебош в одном из столичных кафе. Выпив лишнего, Ахмедов начал вести себя агрессивно, буянил и мешал отдыхать другим посетителям. При этом он не успокоился и в полицейском участке, где продолжил дебоширить. Затем он уснул. После пробуждения Ахмедов извинился, его отпустили с предупреждением.