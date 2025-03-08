Лисмор, Австралия, 8 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. В дорожной аварии на севере Нового Южного Уэльса в Австралии пострадали 36 военнослужащих. Об этом сообщила 8 марта британская ежедневная газета The Guardian.

STEVE MARKHAM/ЕРА/ТАСС

Инцидент произошел 7 марта в девяти километрах к юго-западу от города Лисмора на Трегигл-роуд. Как сообщили в полиции, столкнулись два грузовых автомобиля австралийских сил обороны. Одна из машин в результате опрокинулась на бок.

На месте ЧП прибили 19 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы Лисмора, Твида, Байрона и Баллины. Трегигл-роуд перекрыли.

«Офицеры из отдела по расследованию аварий выяснят обстоятельства ДТП», — сообщили в полиции.

По словам главы правительства штата Новый Южный Уэльс Криса Миннса, военные ехали на помощь жителям, пострадавшим от наводнения, вызванного тропическим циклоном «Альфред».

В совместном заявлении премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр обороны Ричард Марлес отметили, что некоторые из военнослужащих сильно пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, другая крупная дорожная авария произошла в начале марте на трассе между городами Уюни и Колчан в Боливии. Автобус выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с другим автобусом. В результате погибли 37 человек и пострадали не менее 30 человек.