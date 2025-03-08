Вашингтон, 8 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Представители США предупредили стран-участниц НАТО о намерении отказаться от планирования военных учений в Европе. Об этом написала шведская газета Expressen со ссылкой на источники.

U. S. Army/Global Look Press

Отмечается, что инициатива не затронет запланированные на 2025 год тренировки.

«Это касается учений, которые в настоящее время находятся на «чертежной доске», то есть должны пройти позднее», — указано в материале от 7 марта.

Если решение будет принято, государствам Североатлантического альянса придется планировать тренировки без американского присутствия или с участием лишь небольших военных подразделений США.

Отказ от планирования учений связан с намерением властей сократить военные расходы в Европе, сосредоточив внимание на Индо-Тихоокеанском регионе, где основным конкурентом Соединенные Штаты Америки считают Китай, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна не будет защищать государства НАТО, которые не вносят справедливый вклад в финансирование обороны. Он также выразил сомнение касаемо того, что страны — члены альянса придут на помощь для защиты США.

Американская газета The Hill написала, что в случае, если США примут решение о выходе из НАТО, европейские страны могут попасть в крайне уязвимое положение. Отмечалось, что у Евросоюза не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли для замены НАТО.

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне высказал мнение, что США могут частично вывести свои войска из Европы, однако не будут полностью выходить из НАТО. Он также назвал «ересью» заявления о том, что страны Европы не смогут самостоятельно обеспечивать свою оборону.