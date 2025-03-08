Вашингтон, 8 марта, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отвернулся от Европы, которая шокирована этим. Об этом 8 марта написала американская газета The New York Times (NYT).

Global Look Press

Уточняется, что Европа сейчас прибывает в «эмоциональном шоке» от происходящего и фактически для региона началась новая эра. При этом неясно, насколько далеко американский лидер зайдет в своих отношениях с Россией и откажется этим от традиционных союзников, однако единство Запада находится под угрозой, добавляется в материале.

По утверждению автора публикации, отдаление США от Европы якобы было целью СССР в течение десятилетий для разрушения западного альянса.

«Теперь, всего за несколько недель, президент Трамп преподнес Москве подарок, которого она была лишена во время Холодной войны и после нее», — говорится в публикации.

На сегодняшний день США своими действиями отвернулись от своих союзников и повернулись к президенту России Владимиру Путину, отметил автор.

«Охваченная чувством покинутости, встревоженная колоссальной задачей перевооружения, стоящей перед ней, ошеломленная переворотом американской идеологии, Европа оказалась в дрейфе», — уточняется в публикации.

Сейчас уже не существует единого Запада, а есть отдельные Европа, Россия, Китай и США, заключил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля аналитики в беседе с NYT заявил, что желание Трампа разрешить украинский конфликт и сократить свои обязательства перед европейскими союзниками обернется «гибелью и разрушением» Европы. Эксперты уточнили, что новая американская администрация воспринимает Евросоюз как конкурента и как экономическую и идеологическую угрозу.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, не вкладывающие достаточно средств в свою оборону. По его словам, некоторые из таких стран почти не имеют армий, так как в последние несколько лет не тратили средств на оборонные нужды.

Ранее в этот же день глава Белого дома указал на то, что гарантии безопасности Украине должны предоставить страны ЕС, а не США, так как именно Евросоюз граничит с Украиной. Трамп добавил, что две главные цели Вашингтона в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные в нее средства.

Помимо этого, президент США анонсировал введение 25% пошлин на все товары из Евросоюза, в том числе автомобили. По словам Трампа, ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться» США.

Вице-президента США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля раскритиковал страны ЕС за цензуру и проблемы со свободами, в том числе за итогов выборов в Румынии. Он подчеркнул, что главной угрозой Европе является она сама.