Москва, 8 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в преддверии 8 Марта встретился с женским активом партии. В мероприятии приняли участие руководители первичных отделений, секретари местных отделений, депутаты, волонтёры, жёны и матери участников военной спецоперации, а также представители «Женского движения Единой России».

Екатерина Штукина/РИА Новости

Медведев отметил, что женщины составляют около 1,6 млн членов партии, подчеркнув их важную роль в политической жизни страны.

«У женщин всегда есть твёрдая позиция, основанная на семейных ценностях и видении будущего. Успешные женщины — это успех нашей партии», — заявил он.

Участницы встречи поделились своими достижениями в работе с партией. Секретарь первичного отделения из Элисты Алевтина Оникова отметила, что работу партии видит не только в создании новых социальных объектов, но и в решении проблем людей. Она регулярно видит трудности жителей района, где работает.

«Ко мне обратились школьники, которые организовали хореографический ансамбль. У них не было костюмов. Мы приняли участие в конкурсе проектов первичек «Единой России», победили и приобрели яркие национальные костюмы, поддержав желание ребят продолжать калмыцкие традиции, их любовь к Родине», — описала одну из ситуаций Оникова.

Депутат из Карачаево-Черкесии Мадина Батчаева рассказала о волонтёрской работе и проекте реабилитационного лагеря для детей, а также подчеркнула важность исторического воспитания молодёжи. Руководитель волонтёрского движения «Ваш тыл 67» из Смоленской области Елена Потапенкова поделилась опытом помощи военнослужащим. Женщины шьют форму, плетут маскировочные сети и организуют гуманитарные поездки на передовую.

Отдельное внимание было уделено поддержке семей с детьми-инвалидами. Зампредседателя гордумы Астрахани Лилия Иванова рассказала о проекте «Особенное счастье», который помогает родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Медведев подчеркнул, что отношение к инвалидам определяет уровень гуманности в обществе.

«Важно, чтобы были те, кто помогает, сопереживает, занимается социализацией. И партия обязательно должна заниматься этим. И надеюсь, что от «Единой России» вы будете и дальше получать поддержку и помощь», — добавил он.

Во встрече также участвовала родившаяся на Донбассе региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Тамбовской области Люсьена Дейсар. Она поделилась историей своей семьи: её муж ушёл добровольцем на фронт, а она продолжает заниматься гуманитарной помощью. В завершение встречи Дмитрий Медведев поблагодарил женщин за их вклад в общее дело.

«Хоть и несколько пафосно звучит, по сути, все вы творите историю. В самом высоком смысле этого слова. Её творят не только мужчины, которые сражаются с автоматами в руках, но и женщины, помогающие им сохранять бодрость духа, веру в Отечество. Хочу вам искренне сказать спасибо», — заявил лидер партии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он подчеркнул, что в России традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику.

Также с праздником поздравил женщин премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что у представительниц прекрасного пола множество талантов, они добиваются успехов в профессии, создают семейный уют и дарят окружающим внимание, доброту и душевное тепло, делая мир лучше.