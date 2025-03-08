Эр-Рияд, 8 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях после 926-го гола, забитого за всю спортивную карьеру.

IMAGO/NAUSHAD/Global Look Press Криштиану Роналду

«Мы будем продолжать бороться!» — заявил он.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал ничью с «Аль-Шабабом» со счетом 2:2 в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Тем не менее для 40-летнего футболиста гол, забитый на 11-й компенсированной к первому тайму минуте, стал 926-м за все сыгранные турниры. Он также забил ровно по 463 гола до и после своего 30-летия.

Как передавало ИА Регнум, 6 января портал Team Talk заявил, что Роналду, являющийся пятикратным обладателем «Золотого мяча», подумывает о завершении карьеры футболиста. Уточнялось, что он намерен сыграть за сборную Португалии в чемпионате мира 2026 года, однако в случае победы его клуба в азиатской Лиге чемпионов может уйти из спорта раньше.

Кроме того, в октябре Роналду повторил успех 2023 года и еще раз стал самым высокооплачиваемым футболистом за 2024 год по версии Forbes. Так, спортсмен заработал $285 млн, 220 млн из которых — зарплата и бонусы за выступление на поле, а остальное — за рекламные контракты.