Волгоград, 8 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Церемония прощания с театральным критиком и драматургом Галиной Беспальцевой пройдет в поминальном зале Димитриевского кладбища в Волгограде. Об этом 8 марта сообщили в Театре юного зрителя (ТЮЗ), в котором драматург проработала более 40 лет.

Волгоградский ТЮЗ Галина Беспальцева

«Ею написаны десятки и десятки статей о родном ТЮЗе, его актёрах, которых она любила, как своих детей. Но с такой же любовью она писала и о всех волгоградских театрах и волгоградской культуре вообще. Она всегда имела собственное мнение и не пыталась скрывать его», — добавляется в сообщении театра.

Галина Беспальцева скончалась 3 марта на 79-м году жизни. В волгоградском ТЮЗе драматург большую часть карьеры работала заведующим по литературной части, однако в последние годы Беспальцева занималась работой по связям с общественностью и выпустила книгу об истории ее родного театра.

Драматург родилась в Москве, окончила Волгоградский государственный педагогический институт в 1967 году по специальности «Учитель русского языка и литературы». Галина Беспальцева также была членом Союза театральных деятелей РФ.