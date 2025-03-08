Москва, 8 марта, 2025, 12:31 — ИА Регнум. В Международный женский день выпускницы конкурса управленцев «Лидеры России» рассказали, что значит быть лидером, и поделились секретом мягкой силы. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Отмечается, что победительницы конкурса продолжают получать назначения на высокие должности. Так, Алёна Беликова стала заместителем губернатора Ростовской области — министром транспорта, Патимат Омарова — заместителем министра образования Камчатского края, Любовь Лагойко — помощником первого вице-премьера Республики Алтай. Кроме того, суперфиналистка конкурса Юлия Губанова возглавила отделение воздушной разведки в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ».

Финалистка четвертого сезона «Лидеров России» Кристина Кожокарь после конкурса стала руководителем терапевтической службы Новоуренгойской центральной городской больницы, организовала Ямало-Ненецкое окружное отделение Российского кардиологического общества и заняла должность главного внештатного специалиста — кардиолога департамента здравоохранения ЯНАО.

«Безусловно, руководящие позиции повышают требования к профессиональным и личным качествам. Необходимо быть примером для коллег, демонстрировать высочайший уровень знаний и компетенций, постоянно совершенствовать свои навыки коммуникации и управления. Важно уметь находить баланс между административной работой и непосредственной медицинской практикой, не теряя связи с реальным лечебным процессом», — отметила Кожокарь.

По её словам, в России женщина-управленец — давно норма, поскольку более 40% руководящих позиций в стране занимают представительницы прекрасного пола. Наиболее ярко лидерские и управленческие качества женщины в России проявляют в здравоохранении, образовании и финансовой сфере, поскольку обладают природной способностью к эмпатии, умеют выстраивать доверительные отношения, мотивировать персонал и создавать благоприятную атмосферу для развития коллектива.

После победы в пятом сезоне Ольга Лаврентьева была назначена на пост операционного директора сети профильных IT-колледжей в Чувашии и на год переехала в Чебоксары, чтобы управлять одним из учебных заведений самостоятельно. Она организовала несколько социально значимых для республики мероприятий, выстроила процессы операционного управления.

«Неважно, кто ты и где ты работаешь, ты всегда решаешь нетривиальные задачи, с которыми зачастую не сталкивался больше никто. Управлять людьми, анализировать, принимать решения — все это непросто для любого менеджера, вне зависимости от его гендерной принадлежности или национальности. Мне, например, помогают две ключевые особенности характера — эмпатия и прямолинейность», — поделилась Лаврентьева.

Суперфиналистка пятого сезона Екатерина Лысенко после конкурса стала помощником уполномоченного по правам человека в Московской области и вошла в состав Общественной палаты региона. Она курирует несколько образовательных и просветительских проектов: по ее инициативе дважды в год проводятся выставки «Поступи» для абитуриентов. Кроме того, она организовала семейные классы для 10–12-летних школьников с упором на профориентацию.

«Конкурс «Лидеры России» мне очень помог. Концентрация такого большого количества умных, образованных людей дает ощущение, что все возможно, а поддержка и конструктивная критика от коллег позволяет двигаться дальше. Плюс хочется приносить реальную пользу делами. После каждого реализованного проекта открывается второе дыхание для нового, тем более что образование — это фундаментальная часть нашей жизни», — отметила Лысенко.

Заместитель директора по учебной работе специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета Ольга Петровская после суперфинала пятого сезона приступила к созданию цифровых решений, которые сделают образовательные процессы центра более результативными и ориентированными на реальные потребности школьников, преподавателей и администрации. Она решила участвовать в конкурсе по примеру своего руководителя — Людмилы Некрасовой, одержавшей победу в третьем сезоне и прошедшей программу наставничества у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Я убеждена, что женщина-управленец обладает уникальными качествами: гибкостью мышления, высоким эмоциональным интеллектом и способностью видеть систему в целом. Эти качества помогают быстро адаптироваться к изменениям и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Впрочем, будь лидер мужчиной или женщиной, для него важнее найти свой стиль и создавать устойчивые модели управления. Они должны быть основаны на понимании людей, умении выстраивать системы и видеть перспективу», — отметила Петровская.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок со всей России и из 150 стран мира.

Как передавало ИА Регнум, в январе число желающих принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» превысило 15 тыс. человек за три дня до окончания регистрации. Как отметили представители проекта, данная цифра подтверждает высокую востребованность конкурса со стороны целевой аудитории.

Алёна Беликова, победившая в четвёртом сезоне «Лидеров России», возглавит строительство Ростовского транспортного кольца, которое будет частью Азовского транспортного кольца.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Работа платформы направлена на создание будущего России с равными возможностями для каждого.