Курск, 8 марта, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Армия России освободила населенные пункты Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Об этом 8 марта сообщило Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — сказано в сообщении ведомства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки потеряли свыше 180 человек, семь боевых бронемашин. Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника.

В оборонном ведомстве добавили, что за все время боевых действий в Курской области враг потерял там более 65,5 тыс. военных, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 119 станций РЭБ и другую военную технику.

Подразделения российской армии в период с 1 по 7 марта освободили от ВСУ четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны уточнили, что бойцы войсковой группировки «Центр» взяли под контроль село Андреевка, а также улучшили тактическое положение. Отряды группировки войск «Восток» освободили села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.

Общие потери ВСУ за неделю составили более 10 375 человек, 14 танков и другой боевой техники. В плен сдались 35 украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ за неделю с 22 по 28 февраля освободили восемь населенных пунктов. Под контроль были взяты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина в Курской области, Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Тополи в Харьковской области, Улаклы и Новоандреевка в ДНР.