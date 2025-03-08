Колпино, Санкт-Петербург, 8 марта, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Отдыхавшего на мемориале «Вечный огонь» мужчину задержали в Колпино Ленинградской области. Об этом стало известно 8 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что двое пьяных мужчин, проходя мимо памятника в сквере «Герои-Ижорцы», решили погреться у Вечного огня. Они присели на него, протянули руки к пламени, а затем один из них даже прилег. Инцидент произошел 4 марта.

«Проходившая мимо свидетельница вызвала полицию, одного в итоге задержали», — сообщил источник в беседе РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержанный был дважды судим, а его компаньона на данный момент разыскивают сотрудники полиции. В отношении обоих возбуждено дело о надругательстве над телами умерших.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря трое подростков в городе Кингисеппе Ленинградской области потушили снегом пламя Вечного огня на мемориале «Роща Пятисот». С детьми и их родителями сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, а материалы проверки были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В том же месяце трое молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет сожгли венок на Вечном огне в Клину. Отмечается, что дебоширы оторвали от монумента прикрепленный к нему венок, сожгли, а затем скрылись. Полиция задержала правонарушителей, было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений и памятников.