Кишинёв, 8 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Молдавия официально присоединилась к Единой зоне платежей в евро. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дорин Речан.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Практически это значит, что теперь переводы между Молдовой и странами Европейского Союза больше не будут сопровождаться высокими комиссиями и задержками», — заявил Речан.

Он пояснил, что это очень поможет представителям молдавской диаспоры, проживающим в Европейском союзе, высылающим деньги в Молдавию. Выгодно нововведение и бизнесу, поскольку переводы будут проходить теперь с минимальными транзакционными издержками и без валютных колебаний. Это повысит конкурентоспособность молдавского бизнеса в Европе.

Глава молдавского правительства выразил уверенность в том, что банки республики быстро адаптируются к новой для них системе.

«Этот шаг приближает Молдавию к Европейскому союзу и его экономическим возможностям», — заявил Речан.

Нацбанк Молдавии подал заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро 30 января 2024 года. По словам президента банка Анки Драгу, жители республики будут экономить не менее 20 млн евро в год за счет более дешевых транзакций.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз. Сейчас республика находится в статусе кандидата в члены ЕС. Гарантий того, что страну примут в Евросоюз, этот статус не дает. Брюссель поставил Кишиневу ряд условий, который необходимо выполнить для евроинтеграции.

По требованию ЕС Молдавия начала реформу судебной системы, усилила борьбу с коррупцией. В 2024 году правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила включить в конституцию страны тезим о необратимости европейского курса и провозгласить евроинтеграцию стратегической целью республики.

Среди политических требований Брюсселя было давление на молдавскую оппозицию, которая якобы подрывают суверенитет страны. В отношении ряда оппозиционных молдавских политиков ЕС ввел санкции.

Кроме того, Молдавия под руководством президента Майи Санду проводит жестких антироссийский курс. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Молдавии размножается бацилла русофобии, а у власти находятся те, кто отвергают любой диалог с РФ.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 12 февраля заявил, что команда Санду получала деньги из США — от Агентство по международному развитию (USAID). Бывший глава страны, лидер оппозиционной партии Игорь Додон 22 февраля заявил, что будет добиваться отставки действующего главы республики.