Москва, 8 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Доля золота в накоплениях России впервые с начала XXI века превысила треть, при этом стоимость золотых резервов страны достигла рекордного уровня в 217,4 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регулятор 7 марта уточнил, что рост стоимости золотых резервов привел к тому, что их доля в общем объеме активов страны выросла. Если в январе 2025 года золото составляло 33,3% резервов, то к концу февраля этот показатель вырос до 34,4%.

Последний раз такие цифры фиксировали в октябре 1999 года. Тогда доля драгметалла достигала 39,7%. При этом его общая стоимость составляла лишь 4,7 млрд долларов.

Исторический максимум доли золота в международных резервах России был 1 января 1993 года, когда он достигал 56,9%. Минимальный показатель фиксировали в июне 2007 года — всего 2,1%.

2 января сообщалось, что в 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. По итогам сентября 2024 года резервы России за год увеличились на 64,7 млрд долларов. По общему объему международных золотовалютных резервов Россия заняла пятое место с 634 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Всемирного совета по золоту, по итогам II квартала 2024 года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тыс. тонн, причем 6,2 тыс. тонн (21,4%) пришлись на страны БРИКС, без учета Эфиопии и Ирана, не представивших информацию о своих запасах.

В России, согласно данным совета по золоту, хранится 2,34 тыс. тонн драгоценного металла. Этот показатель самый большой среди всех стран БРИКС. Доля России во всех мировых запасах составляет 8,1%, в БРИКС — 37,6%.