Киев, 8 марта, 2025, 11:56 — ИА Регнум. На контролируемой киевским режимом территории начали вручать повестки для прохождения службы в рядах украинских формирований многодетным матерям, беременным и женщинам в возрасте старше 50 лет. Это 8 марта следует из данных соцсетей.

Serhii Hudakukrinform/Global Look Press

Согласно этой информации, которую привело «РИА Новости», пользователи соцсетей делятся историями о принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) женщин и произволе со штрафами и повестками.

Пользователь Анатолий Кузьмин написал, как на его глазах женщину в возрасте 57 лет оштрафовали при постановке на учет. Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы заявила, что нахождение в декретном отпуске по уходу за ребенком не освобождает украинок от обязанности обновить данные.

Врач Алена Орленко сообщила, что ей пришлось проходить военно-врачебной комиссии, хотя ее муж в ВСУ уже 21 месяц и находится на передовой. При этом женщина явилась в военкомат с семимесячным ребенком на руках, и ее дома ждала еще одна несовершеннолетняя дочь, однако военкомы все равно заставили ее собирать документы.

При этом многодетные матери высказывают обеспокоенность по вопросу брони, которая дается только на полгода и затем им приходится повторно собирать документы и проходить комиссию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта украинский депутат Максим Саврасов заявил, что в Верховной раде создают законопроект, который предусматривает постановку подростков на воинский учет с 14 лет. По его словам, также возможно возвращение «Медицинской карты ребенка», благодаря которой информация о здоровье юношей будет храниться в учебном заведении.

Позднее в этот же день военные группировки войск «Север» рассказали, что пытающееся укрепить свои подразделения в приграничных районах Курской области командование ВСУ бросает в бой на территории Суджанского района «мобилизованное мясо» — 18-летних десантников.

Президент РФ Владимир Путин в декабре отмечал, что украинские власти могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это будет преступлением. Киевский режим может снижать возраст хоть до 14 лет, как в нацистской Германии, но это не изменит ситуации на поле боя, подчеркнул российский лидер.