Красноярск, 8 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России осуществило мечту 12-летнего мальчика из Красноярка с «Елки желаний». Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе МИД РФ.

МИД РФ/РИА Новости

«Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществило еще одну мечту в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний»! При участии Совета молодых дипломатов МИД России осуществилась мечта 12-летнего Самира из Красноярска», — говорится в сообщении ведомства.

В посте уточняется, что в феврале Самир получил от и. о. руководителя территориального органа в Красноярске Дениса Макина самокат, о котором мечтал.

В ведомстве отметили, что ребенок серьезно увлекается спортом и решил поучаствовать в новогодней акции.

«Он, конечно, не ожидал, что именно его шарик с желанием снимет с елки [министр иностранных дел России] Сергей Лавров», — уточнили в МИД.

В министерстве добавили, что Самир очень обрадовался подарку, поблагодарил министра и МИД России за реализацию своей мечты.

24 декабря вице-премьеры и министры поучаствовали во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Тогда стало известно, что вице-премьер Александр Новак исполнит желание 14-летнего Максима и его младшего брата Даниила из Москвы. Ребята встретятся со своей любимой футбольной командой — ЦСКА. Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук подарит 10-летней Эмилии из Луганска велосипед. Также он исполнит желание Святослава из Воронежской области, который хотел бы примерить на себя роль танкиста.

Президент России Владимир Путин 5 декабря принял участие в акции. Одно из писем в шарах, которые снял с елки глава государства, оставила 10-летняя Маргарита, которая сообщила о мечте посидеть на месте пилота на авиационном тренажере. Путин пообещал, что желание девочки осуществится.