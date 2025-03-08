Киев, 8 марта, 2025, 11:36 — ИА Регнум. На Украине началась подготовка к госперевороту. Об этом 8 марта заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что главу киевского режима Владимира Зеленского может сместить украинский экс-премьер Юлия Тимошенко, то есть стать спикером парламента с перспективой подняться до должности исполняющей обязанности президента.

«Конечно, все эти процессы уже идут. Страна готовится к выборам, Зеленского снимут. Будет переворот в Верховной раде, снимут спикера [Руслана] Стефанчука и пойдут по пути урегулирования конфликта. Если Зеленский складывает полномочия, мы получаем бесхозную фракцию из 235 депутатов. Добавьте сюда тех, кто будет осуществлять этот переворот, и вы получите конституционное большинство — они могут выбрать спикером кого угодно», — рассказал он в беседе с изданием aif.ru.

Килинкаров также добавил, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) шансов нет, поэтому Тимошенко остается единственным вариантом.

«У Юлии есть ядерный женский электорат. Женщины — это те, кто отправил <в бой> своих отцов, своих мужей, своих сыновей. Именно на эти настроения Тимошенко может опереться», — рассказал политолог, эксперт организации «Другая Украина» Василий Вакаров, который прежде работал со штабом Тимошенко.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года, однако новых выборов не было под предлогом военного положения. Глава киевского режима также заявил, что украинские граждане якобы считают проведение выборов бессмысленным. Тем не менее, согласно украинскому законодательству, в отсутствие легитимного президента законным лидером становится председатель Верховной рады.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты с администрацией президента США Дональда Трампа. Экс-премьер Украины в своих соцсетях также обозначила, что ведет переговоры со всеми союзниками, «способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира».

Кроме того, в сентябре депутат Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, допустил возможность госпереворота в случае, если Зеленский откажется от проведения президентских выборов. Он отмечал, что глава киевского режима хочет любыми способами вывести конфликт с Москвой на очередной виток эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государств в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.