Сеул, 8 марта, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Прокуратура Южной Кореи приняла решение освободить президента страны Юн Сок Ёля из-под стражи. Об этом 8 марта сообщило агентство Yonhap.

SeongJoon Cho/Global Look Press Юн Сок Ёль

«Прокуратура сообщила <…>, что приказала освободить из-под стражи президента Юн Сок Ёля после того, как суд удовлетворил просьбу об отмене его ареста», — говорится в публикации.

Уточняется, что южнокорейский президент будет освобожден в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января суд в Сеуле отправил президента Южной Кореи под арест по уголовному делу о мятеже. Такое решение было принято из-за того, что судьи сочли возможным уничтожение улик обвиняемым в случае, если он останется на свободе.

Позднее в этот же день участники акции в поддержку Юн Сок Ёля учинили погром в суде и угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, задержавшим главу республики. На митинг к зданию суда пришли порядка 44 тыс. человек.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция вела антигосударственную деятельность и занималась подготовкой мятежа.

Позднее, 14 декабря, парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. А 31 декабря суд в Сеуле выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.