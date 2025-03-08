Самара, 8 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Делегация из Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Кирилл Зыков/РИА Новости Мин Аун Хлайн

«В Самарской области сегодня работает с официальным визитом делегация Мьянмы. <…> Основная тема — знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли», — указано в Telegram-канале регионального правительства.

На опубликованных кадрах с прибытия делегации Мьянмы видно, что премьера страны встречали с самолета хлебом-солью в русских народных костюмах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Хлайном. Глава государства назвал хорошим потенциал для развития отношений России и Мьянмы. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, добавил он. Премьер Мьянмы, в свою очередь, отметил, что благодаря усилиям России мир движется к многополярности. Он назвал Россию дружественной страной, посещая которую в 11-й раз, чувствует себя как дома.

Российский лидер обозначил энергетику стратегическим направлением двустороннего сотрудничества России и Мьянмы. Путин добавил, что Россия надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами. Кроме того, стороны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, подчеркнул он.