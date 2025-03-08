Индиан-Уэллс, США, 8 марта, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Утром 8 марта первые ракетки России среди женщин и мужчин, Мирра Андреева и Даниил Медведев, одновременно прошли в третий круг теннисных турниров WTA-1000 и «Мастерс», проходящих в американском Индиан-Уэллсе.

© IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Мирра Андреева

Россиянин делил корт с китайцем Бу Юньчаокэтэ. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:2, матч длился 1 час 37 минут.

В следующем этапе Медведева ждет матч против американца Алекса Михельсена, который занимает 32-е место в мировом рейтинге.

17-летняя российская теннисистка также одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4, отыгравшись во втором со счета 0:4. Ее соперницей была российская спортсменка, выступающая под флагом Франции, Варвара Грачева. Поединок Андреевой продолжался 1 час 45 минут.

В следующем матче Андреева встретится с датчанкой Кларой Таусон, расположившейся сейчас на 21-м месте в мировом рейтинге.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Медведев не смог завершить четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за болезни. После проигрыша первого сета со счетом 3:6 Медведев отказался от продолжения борьбы. Соперники провели на корте 31 минуту.

4 января Андреева, выступая в паре с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, выиграла турнир Женской теннисной ассоциации в австралийском Брисбене в парном разряде.

В финале Андреева и Шнайдер обыграли россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон. Встреча продолжалась 1 час 50 минут и закончилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5.