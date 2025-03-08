Москва, 8 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 12 марта вырастет на 12,2%. Соответствующая информация содержится в материалах Минсельхоза от 7 марта.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Она повысится с 2177,7 рубля за т до 2444,4 рубля. Также вырастет размер пошлины на ячмень — с 680,9 рубля за т до 874,8 рубля, на кукурузу — с 1715,8 рубля до 1925,9.

Отмечается, что ставки определялись по индикативным ценам. Так, тонна пшеницы теперь стоит 241,9 доллара, ячмень — 204 доллара, кукуруза — 220,9 доллара.

Новые ставки вводятся до 18 марта включительно.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в России впервые была проведена процедура окрашивания (колорирование) партии пшеницы для экспорта зерна в страны, где предъявляются соответствующие требования. Общий вес партии составил 28 тыс. тонн. Чаще всего окрашивание используется для идентификации зерна, предназначенного для корма животных.

В конце декабря российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки пшеницы в Сирию. Причиной приостановки экспорта стал долг сирийской стороны перед российской компанией, который составил 116 млн долларов.