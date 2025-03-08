Москва, 8 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Согласно данным ежегодного социологического исследования ресурсного центра «Мосволонтер» среди добровольцев Москвы более 80% женщин. Об этом 8 марта сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ

Жительницы Москвы, выбравшие путь волонтерства, помогают детям, многодетным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам.

«Трепетное отношение к своему делу и сопереживание тем, кому сейчас необходима помощь и поддержка, отличают прекрасных представительниц волонтерского движения в столице. Своим примером они вдохновляют всех вокруг себя, открывают детям и молодежи огромный мир добровольчества, помогают находить свой путь в жизни. С радостью делятся опытом с новичками и рассказывают о своих достижениях», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

У многих волонтеров есть свои проекты, которые они сами создают и поддерживают. Москвичка Анна Герасимова пришла к добровольческой деятельности более 10 лет назад. В этом году она получила почетный знак отличия «Волонтер Москвы». Она возглавляет Центр общественных инициатив, помогающий бойцам спецоперации и их семьям, жителям Курской области и детским домам.

Под руководством Анны было реализовано свыше 100 проектов и собрано более 100 тонн гуманитарного груза.

«Совмещать волонтерство, работу и семейные заботы удается благодаря четкому планированию, поддержке близких, команды и искреннему желанию делать добро. Для меня это не три отдельные сферы, а единое целое. Моя семья поддерживает и присоединяется к проектам нашего центра. Мы вместе помогаем в организации благотворительных акций для военнослужащих, участвуем в мероприятиях. Со своими детьми собираем вещи и продукты для тех, кто в этом нуждается», — рассказала волонтер.

Жительница Москвы Кети Алания координирует волонтеров центра помощи многодетным семьям «МногоМама». У самой женщины четыре дочери и сын. В центре трудятся две тысячи добровольцев, многие из которых многодетные родители. Они помогают более 150 тыс. многодетных семей по всей России.

«Сопричастность и взаимная поддержка делают волонтерство не просто совместным занятием, а настоящей семейной ценностью. Дети, растущие в семьях волонтеров, видят пример родителей, учатся сочувствию и умению понимать нужды других. Это бесценный урок для подрастающего поколения. Семейное волонтерство формирует у них особое отношение к миру. Юные помощники вовлекаются в добровольческий образ жизни, помогают от всего сердца и своим примером учат неравнодушию сверстников», — отметила Кети.

Москвичка Лариса Масленкова стала волонтером еще в школе. Она посвятила жизнь помощи тем, кто в этом нуждается. Она участвовала почти во всех направлениях добровольческой помощи. В ее личной книжке волонтера — почти две тысячи часов помощи.

«Разносторонним профессиональным опытом, знаниями и навыками помощи в социальной и культурной сфере я с удовольствием делюсь с начинающими волонтерами. Мою жизнь волонтерство наполняет новым смыслом, дарит интересные события и уникальные знакомства. С каждым мероприятием хочется отдавать больше знаний, дарить больше тепла и радости. Мне нравится достигать интересных результатов в короткие сроки, именно так и случается на каждой волонтерской смене», — подчеркнула Масленикова.

Как передавало ИА Регнум, за лето прошлого года волонтеры в столице собрали более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников спецоперации и жителей новых регионов России на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для бойцов СВО отправили 41% собранных подарков, 48% оправили для детей в новые регионы, а остальные товары — для животных, которые содержались в приютах на новых территориях.

Волонтеры со всей страны помогают устранять последствия разлива мазута из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Добровольцы «Молодежки Народного фронта» принимают активное участие в спасении птиц на побережье Чёрного моря. К ним также присоединились участники Международных клубов дружбы из России и из-за рубежа. Добровольцы вошли в объединенный штаб #МЫВМЕСТЕ. Свою помощь предложили члены клубов Краснодарского края, Удмуртской Республики и города Севастополя.