Курск, 8 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Муж и жена в селе Гирьи Беловского района Курской области получили ранение в результате удара украинского беспилотника. Об этом 8 марта сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. В Гирьях также получил повреждение гражданский автомобиль, добавил врио главы региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области 8 марта украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю. Водитель получил осколочные ранения мягких тканей лица. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Удар дрон ВСУ нанес по селу Орловка в Грайвороне. В населенном пункте в результате пострадали два частных дома.