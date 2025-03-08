Москва, 8 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. В ближайшие пять дней в Москве прогнозируется среднесуточная температура воздуха +4… +7 градусов, и это на 6-9 градусов выше нормальных климатических значений. Об этом 8 марта сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«В течение ближайших пяти дней среднесуточная температура воздуха в столице ожидается в пределах +4…+7°, что выше климатической нормы на 6-9° и соответствует второй пятидневке первой декады апреля», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, начавшаяся с 1 марта в Москве метеорологическая весна (когда среднесуточная температура воздуха превышает отметку в 0 градусов) будет продолжаться, и вероятные похолодания во второй половине первого месяца весны, более соответствующие климатической норме, не смогут обнулить накопленную за этот период положительную температурную аномалию.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 7 марта рассказал, что снег в Москве окончательно растаял на фоне рекордного тепла. По словам синоптика, линия сугробов из-за этого сдвинулась на 230—280 км восточнее столицы.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд 5 марта заявил, что жителей Москвы 8 марта ожидает температура воздуха на пять градусов выше климатической нормы. Он уточнил, что в столичном регионе в Международный женский день прогнозируется от +5 до +8 градусов. В дневное время давление заметно повысится, из-за чего прогнозируется переменная облачность и более ясная погода, добавил синоптик.